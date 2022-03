La sfida tra Sbrinz e Parmigiano

RSI, Patti chiari

Cosa succede quando due simboli della tradizione gastronomica di due Paesi vengono messi a confronto? Se ne è parlato nel corso dell'ultima puntata di Patti Chiari.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2022 - 17:30

RSI, Patti Chiari

Veri e propri simboli, bandiere gastronomiche delle loro rispettive nazioni, molto simili, quasi gemelli. Di cosa stiamo parlando? Di due formaggi: Sbrinz e Parmigiano. Noi li abbiamo messi alla prova. Un viaggio mai effettuato prima nell’universo di queste due produzioni, con una puntatina anche tra i formaggi della Svizzera italiana.

Chi di voi non ha mai acquistato un pezzo di Parmigiano? Chi non ha nel frigorifero lo Sbrinz grattugiato?

Li sapreste distinguere se doveste provarli senza sapere di che formaggi si tratta? Sapete come vengono prodotti? E chi dei due vanta il maggior numero di imitazioni? Abbiamo fatto un lungo percorso, cercando di carpire i segreti delle due produzioni. Abbiamo passato al setaccio gli scaffali dei supermercati e analizzato i prezzi. Chi è il più caro dei due? E perché?

Altri sviluppi Altri sviluppi Oltre 270 decessi annui sono evitabili in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 11 mar 2022 Uno studio di Groupe Mutuel rileva le lacune della pianificazione ospedaliera elvetica.

Ci siamo pure concentrati sulle condizioni delle mucche che producono il latte per questi formaggi: voi sapete ad esempio come vengono allevate le mucche del Parmigiano? Le avete già viste al pascolo? E chi si prende cura delle mucche dello Sbrinz?

Siamo anche andati a caccia di imitazioni, negli Stati Uniti e… in Brasile! Tra Parmesan, Sbrinz bizzarri stagionati 4 mesi anziché 18, e produttori convinti di essere i migliori al mondo. Abbiamo cercato di capire come si proteggono i grandi formaggi svizzeri e quali sono i marchi regionali e le denominazioni protette: questo ci ha portati anche in Ticino, nella terra dei formaggi tipici e dei formaggi DOP ticinesi. Perché se per certi marchi al supermercato non ci sono dubbi, per altri le cose sono un po' meno chiare.

E dulcis in fundo, abbiamo fatto assaggiare a degli esperti… dei formaggi grattugiati! Come si riconosce un buon grattugiato? Siete sicuri di avere il migliore nel vostro frigorifero?

Tutto quello che avreste voluto sapere sui formaggi e non avete mai osato chiedere!

In diretta con noi degli specialisti dell'assaggio di formaggi: Renato Bontognali, come rappresentante dello Sbrinz e dei formaggi svizzeri, Antonio Fracchiolla, avvocato difensore del Parmigiano, e Nicolas Guyot, il direttore dell’istituito svizzero per la proprietà intellettuale.

Contenuto esterno