La scritta "bambini" non ha scoraggiato l'abbattimento del teatro di Mariupol

Contenuto esterno

Il teatro di Mariupol, immerso in uno splendido parco, attrazione culturale fin dal 1880, era rimasto intatto, fino a ieri. Nelle immagini satellitari, ben visibili due scritte in cirillico sul piazzale e sul retro dello stabile: "bambini". Nella città assediata da due settimane, il teatro era diventato rifugio per centinaia di civili, almeno 500. Le bombe lo hanno reso un cumulo di macerie. Mosca nega e dà la colpa al battaglione Azov.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2022 - 13:28