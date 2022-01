La saga Djokovic continua: è di nuovo in stato di fermo

Contenuto esterno

Da qualche ora il tennista serbo Novak Djokovic è tornato in stato di fermo, in attesa dell'esito dell'udienza che domani - alla vigilia dell'inizio degli Australian Open - dovrebbe porre fine alla vicenda che riguarda il suo visto di ingresso in Australia per partecipare al torneo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gennaio 2022 - 13:41

