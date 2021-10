La Russia si ferma per una settimana

Per far fronte al forte aumento di contagi, che stanno causando oltre 1'000 morti al giorno e portando al collasso gli ospedali, Vladimir Putin ha decretato che, laddove possibile, non si lavorerà dal 30 ottobre al 7 novembre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2021 - 13:20

