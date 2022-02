La Russia attacca l'Ucraina

Attaccata anche la capitale ucraina Kiev Keystone / Mikhail Palinchak

Ad annunciare questa mattina il fuoco russo sull'Ucraina è stato il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta di “un’operazione militare per proteggere il Donbass”, ha dichiarato, chiedendo anche a Kiev di “consegnare le armi e andare a casa”. DFAE: "Una grossa violazione del diritto internazionale".

24 febbraio 2022

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

L'attacco di Mosca è stato condannato dal Dipartimento federale degli affari esteri elvetico (DFAE) in un tweet: “Una grossa violazione del diritto internazionale”.

Contenuto esterno Switzerland's statement on recent developments in #Ukraine pic.twitter.com/NkcOvyUZzn — Swiss MFA (@SwissMFA) February 21, 2022

Il DFAE ha anche sconsigliato i viaggi verso l’Ucraina, mentre ha raccomandato ai cittadini svizzeri che vi sono attualmente presenti di lasciarla al più presto, laddove possibile. Il dipartimento di Ignazio Cassis ha inoltre informato che la Confederazione parteciperà nel pomeriggio di giovedì a una riunione ministeriale d'emergenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

La responsabile della politica della sicurezza del Dipartimento federale della difesa (DDPS) Pälvi Pauli ha dal canto suo dichiarato che per la Svizzera ci possono essere conseguenze indirette del conflitto tra Kiev e Mosca: cyberattacchi, spionaggio e movimenti migratori in primis. I cyberattacchi e lo spionaggio, in particolare, possono colpire organizzazioni internazionali presenti in terrotorio elvetico, ha detto Pulli alle testate del gruppo CH-Media. Pulli dice inoltre di non aspettarsi un intervento della NATO: "Un confronto armato diretto non è negli interessi né della Russia né della NATO. È però chiaro che questo conflitto e le tensioni non si placheranno nell'immediato". Il fatto che un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU metta in dubbio la legittimità di un grande Stato europeo è eccezionale, aggiunge: "La situazione è preoccupante e instabile".

Caritas Svizzera ha stanziato un contributo di 200'000 franchi per gli aiuti d'emergenza all'Ucraina. Denaro che servirà per fornire beni di prima necessità agli abitanti dell'est del Paese, con l'aiuto della filiale ucraina dell'organizzazione. Altri aiuti finanziari potranno essere forniti se il conflitto dovesse perdurare nel tempo.

L'offensiva, definita da Putin "non una guerra, ma un'operazione militare speciale", ha portato la Commissione europea a convocare una riunione straordinaria nella mattinata di giovedì in vista del vertice europeo che si terrà in serata a Bruxelles. Intanto Kiev ha introdotto la legge marziale in tutto il Paese.

Il ministero della difesa russo ha comunicato intanto che le difese aree dell’Ucraina sarebbero state soppresse. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, ha confermato che la Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Secondo la BBC, ci sono già diverse vittime: almeno sette persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite.

Guarda l'edizione straordinaria del Telegiornale della RSI

