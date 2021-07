La Regina Elisabetta II, ambientalista ma non troppo

Sta suscitando un certo scalpore in Gran Bretagna la notizia secondo cui la Casa Reale avrebbe chiesto un'esenzione dal rispettare una legge a tutela dell'ambiente introdotta alcuni mesi fa in Scozia, dove Elisabetta II - conosciuta per il suo amore per gli animali - è solita trascorrere le sue vacanze.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2021 - 21:01

