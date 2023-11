La prevenzione aiuta a combattere i batteri resistenti

La sensibilizzazione della popolazione e dei professionisti aiuta a prevenire i decorsi indesiderati. © Keystone / Gaetan Bally

Un attento monitoraggio, una buona prevenzione e controlli mirati possono contribuire a evitare il 35-55% delle infezioni che insorgono nel corso di degenze ospedaliere o in altre strutture sanitarie.

È quanto riferisce l’Ufficio federale di sanità pubblica in occasione della Settimana mondiale per l’uso prudente degli antibiotici, il "World Antimicrobial Awareness Week", in programma dal 18 al 24 novembre e indetta da Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

In particolare, Berna intende sensibilizzare la popolazione sulle misure da adottare per favorire l'efficacia di questi farmaci e prevenire l'insorgere di nuove resistenze antimicrobiche. La consapevolezza e la comprensione della resistenza antimicrobica, segnala l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sono fondamentali a fronte di un fenomeno globale preoccupante.

A questo fine si intendono promuovere - tra la popolazione, gli specialisti e i politici - le buone pratiche per garantire l'efficacia a lungo termine degli antibiotici e favorire così la tutela e la salute, sia delle persone che degli animali.

In proposito Berna sottolinea che la prevenzione delle infezioni è un modo per ridurre l'uso di antibiotici e la contaminazione da parte di agenti patogeni resistenti: i requisiti minimi che gli ospedali devono soddisfare per prevenire e controllare efficacemente queste infezioni sono stati definiti a livello nazionale nel 2021.

In base a queste direttive gli operatori sanitari che lavorano a stretto contatto con i pazienti devono ricevere una formazione accurata sulle misure da adottare per limitare la trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici e trasmissibili da persona a persona. Tra di esse figurano l'igiene delle mani e il corretto isolamento dei pazienti.

È inoltre importante che i nosocomi sottopongano a screening i pazienti trasferiti da altre strutture sanitarie, in particolare coloro che giungono per cure dall'estero, e verifichino la presenza di batteri multiresistenti, in modo da limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salute pubblica in Svizzera.