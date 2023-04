La pillola contraccettiva sarà gratuita in Italia

Contenuto esterno

Il comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato ieri la decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. Sempre ieri, lo stesso comitato ha anche deciso di rendere gratuita la cosiddetta "prep", ovvero la profilassi pre-esposzione al virus dell'HIV, un farmaco di prevenzione in caso di comportamenti a rischio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2023