La NASA è riuscita a far deviare un asteroide

Contenuto esterno

La NASA ha fatto sapere mercoledì, in conclusione di due settimane di analisi, che lo scorso 26 settembre la sonda lanciata contro un asteroide a 11 milioni di chilometri di distanza dalla Terra è riuscita non solo a centrare l’obiettivo, ma anche a deviare l’orbita del corpo celeste, cambiandone la direzione. L’agenzia spaziale conferma così che se un giorno la terrà sarà in pericolo, sarà possibile ripetere l’operazione per tentare di evitare il peggio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2022 - 14:15

tvsvizzera.it/mrj

