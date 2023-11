La miglior ambasciatrice in Italia è svizzera

Un premio importante per la diplomatica di origine basilese e ticinese. © Keystone / Alessandro Della Valle

All'ambasciatrice elvetica in Italia è stato conferito il premio Gazzetta diplomatica: "È un premio per tutti noi: per me e per la squadra".

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 novembre 2023 - 22:00

tvsvizzera.it/mrj

La vittoria è stata annunciata un mese fa e lunedì è avvenuta la premiazione a Roma: l'ambasciatrice svizzera in Italia Monica Schmutz Kirgöz è stata premiata come migliore ambasciatrice nel Paese.

Al circolo degli Esteri di Roma, ritrovo di consoli e ambasciatori, si è tenuta laserata d’onore in occasione della prima edizione del premio Gazzetta diplomatica. "La tradizionale capacità della Confederazione di esercitare un'azione costruttiva nel mondo ha beneficiato in maniera duratura e moltiplicatrice delle naturali doti multiculturali dell'ambasciatrice Schmutz Kirgöz": parole di Stefano Benazzo, ambasciatore e presidente di giuria del premio Gazzetta.

Alla ticinese e basilese, classe 1968, sono state riconosciute la quantità e la qualità del lavoro, grazie alle quali ha raggiunto vari obiettivi nel corso degli anni, in parallelo con l’amministrazione di Berna. Tra questi il raggiungimento dell’accordo sui frontalieri, l’uscita della Confederazione dall’ultima black list italiana, la collaborazione per il miglioramento della rete dei trasporti e dell’accoglienza dei migranti.

"È un grandissimo complimento per tutti coloro che rappresentano la Svizzera in Italia. Facciamo tantissimo per spiegare bene il funzionamento della Svizzera, anche ai giovani nelle Università. Direi che siamo un'ambasciata che fa tanto per le relazioni bilaterali. È un premio per tutti noi: per me e per la squadra".

Il lavoro, per il futuro, non manca. Le relazioni tra Berna e Roma a volte procedono a fatica ed è compito della diplomazia mettere olio negli ingranaggi. Compito che, a detta della giuria di esperti, l’ambasciata elvetica di Roma svolge con molta efficacia.