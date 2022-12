La Legge di bilancio aspetta il Natale

Lapresse

In Italia è in atto una corsa a ostacoli per approvare il preventivo prima di Natale alla Camera, per passare poi al Senato entro fine anno.

La politica italiana è alle preso con il preventivo per il prossimo anno. Si tratta di capire come spendere i soldi pubblici, ma al momento non sta filando proprio tutto liscio. La Legge di bilancio era attesa per oggi alla Camera, ma è stata rinviata a domani, tra errori e retromarce rispetto a quanto preventivato dal nuovo Governo.

Il collegamento con il corrispondente da Rome Claudio Bustaffa:

