La guerra nel piatto

Il granaio d'Europa è stato incendiato: quali conseguenze per l'economia? Keystone / Yahya Arhab

È il granaio d’Europa ed è stato incendiato. La guerra in Ucraina, oltre a mietere vittime e causare terrore, sta facendo sentire i suoi effetti sull’economia di mezza Europa, anche per quanto riguarda il settore alimentare.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 aprile 2022 - 14:00

tvsvizzera.it/Patti Chiari RSI

I prezzi sono in salita, in particolare quelli dei prodotti derivati da grano e cereali: pasta, pane, biscotti, olio di semi. Sono i segnali di un conflitto che si fa sentire sui portafogli elvetici e arriva sulle tavole svizzere.

Il motivo è semplice: il 12% di tutto il grano venduto nel mondo arriva dall’Ucraina. E così dal 18 febbraio il suo prezzo sul mercato delle materie prime è in crescita di quasi il 40%. La Svizzera non ne dipende direttamente, ma gli aumenti dei prezzi iniziano a farsi sentire anche nella Confederazione, e non solo sui derivati di questo cereale, ma anche sulla carne, considerato che fa parte del nutrimento di base degli animali da allevamento.

Il programma Patti chiari è entrato nelle aziende di prodotti alimentari, dai pastifici agli oleifici, e racconta come le imprese - ma anche i consumatori - affrontano questa crisi dal futuro incerto. Se in alcuni Paesi è iniziata la corsa ai supermercati per fare scorte, in Svizzera questo effetto non si fa ancora sentire, come era successo ad esempio durante la pandemia.

La situazione legata alla guerra ha però spinto la Confederazione a ricordare a tutti la necessità di mantenere sempre un minimo di scorte in casa. Di cosa si tratta? A cosa servono? Per quali evenienze? Le scorte, quelle vere, però, la Svizzera le ha distribuite in tutto il Paese: silos con grano, olio, benzina e altre materie prime: dove sono? Come vengono gestite? Patti chiari apre le porte dei centri di stoccaggio nazionali, da cui dipende il funzionamento del Paese nei momenti di crisi.

Una serata speciale dedicata alle conseguenze della guerra sui prezzi proprio mentre il cambio franco euro sta ancora una volta scombinando il confronto della spesa tra Svizzera e Italia. Con quali conseguenze per l'economia e per i consumatori?