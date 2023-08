La Germania verso la liberalizzazione della marijuana

Contenuto esterno

La Germania potrebbe diventare uno dei Paesi europei più liberali per quanto concerne la coltivazione, il possesso e il consumo di marijuana. Un progetto del Ministero della salute ha convinto il Governo, ma serve ancora il via libera del Parlamento. Aspramente criticata dall’opposizione e dal sindacato di polizia, la proposta di legge rappresenta il primo passo verso la depenalizzazione del possesso di quantità limitate di cannabis. Illustrando il disegno di legge, il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annunciato la legalizzazione del possesso di cannabis, fino a 25 grammi, per scopi ricreativi, e la possibilità per i singoli di coltivare fino a tre piante.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2023 - 22:15

tvsvizzera.it/mrj