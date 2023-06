La Francia cerca di frenare la strage di delfini

Contenuto esterno

Ogni anno in Francia migliaia di delfini muoiono intrappolati nelle reti di pescherecci che praticano una pesca non selettiva. Dopo una condanna da parte dell'Europa di questa mattanza, Parigi ha finalmente imposto delle chiusure della pesca nel Golfo di Biscaglia, provocando però la reazione dei pescatori. Attualmente le stime di organizzazioni come Sea ShepherdLink esterno parlano di almeno 10'000 delfini morti. Il problema non tocca però solo questi mammiferi marini, ma numerose altre specie protette: cetacei, tartarughe e uccelli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2023

tvsvizzera.it/mrj