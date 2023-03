La città di Lucerna pone un limite ad Airbnb

Lucerna è una delle principali destinazioni turistiche della Svizzera. Secondo i promotori dell'iniziativa, le restrizioni non mirano a limitare il turismo. Keystone

Lucerna è diventata l'ultima città svizzera a limitare gli affitti a breve termine, compreso Airbnb, a un massimo di 90 giorni all'anno.

Secondo i risultati ufficialiLink esterno, domenica oltre il 64% dei e delle votanti lucernesi ha approvato un emendamento presentato dal Partito socialista (PS) che fissa un limite massimo di 90 pernottamenti all'anno in cui gli appartamenti possono essere affittati ai turisti e alle turiste attraverso portali come Airbnb.

La proposta - sostenevano i favorevoli - mira a limitare gli affitti temporanei su larga scala da parte di fornitori commerciali e a rendere disponibile più spazio abitativo per i e le residenti locali (riducendo anche la pressione sugli affitti), senza ostacolare il turismo. A Lucerna si contano attualmente 390 appartamenti di privati che vengono affittati ai turisti. Il limite di 90 notti renderà meno attrattivo questo modello di business, poiché, secondo gli osservatori, equivale a un divieto di fatto per Airbnb, poiché gli affitti a breve termine sono redditizi per i proprietari solo dopo 90 giorni.

Esecutivo e Consiglio comunale erano contrari all'iniziativa e hanno elaborato un controprogetto che prevedeva due categorie di contingenti: autorizzare per gli affitti a breve termine una quota massima dell'1,5% degli appartamenti per i quartieri più centrali della città e dell'1% per gli altri quartieri residenziali. Nessuna limitazione era invece prevista per la zona dell'Allmend, dove si trova lo stadio. Questo controprogetto è però stato bocciato con il 51,1% di voti contrari.

Modello Ginevra

Con la nuova legge, il business degli affitti a breve termine diventa molto meno interessante. Il provvedimento preso a Lucerna è simile a quello deciso dal Canton Ginevra e a limitare le disponibilità per piattaforme come Airbnb ci sono - con misure diverse - anche la città di Berna, il comune di Interlaken e il Canton Vaud.

Le autorità comunali, che si dicono deluse del risultato, intendono ora cercare nuove vie per promuovere il turismo sostenibile.