La Cina presenta un piano di pace per l'Ucraina

Cessate il fuoco, divieto di usare armi nucleari e rispetto della sovranità di ogni Paese. Sono alcuni dei 12 punti del piano presentato venerdì da Pechino, a un anno esatto dall’inizio dell’offensiva russa, nel tentativo di porre fine al conflitto armato in Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2023 - 13:01

Nel documento si preme per una soluzione politica alla crisi ucraina, sottolineando che il dialogo "è l'unico modo per risolvere" la questione: le parti "dovrebbero promuovere gradualmente l'allentamento della situazione e raggiungere infine un cessate il fuoco globale".

Pechino, si legge ancora nel documento, si oppone "a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dalle Nazioni Unite" e "allo sviluppo e all'uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi Paese e in qualsiasi circostanza".

Infine, la Cina sollecita il cessate il fuoco e la fine dei combattimenti in Ucraina perché la guerra "non prevede vincitori", invitando "a mantenere razionalità e moderazione", ad evitare che la crisi si aggravi o vada fuori controllo e "a sostenere Russia e Ucraina affinché si incontrino" e riprendano "il dialogo diretto non appena possibile". Nel frattempo, l'invito "ad astenersi dall'attaccare civili e strutture civili", in particolare quelle atomiche.