La Cina continua con la politica zero-Covid

In Cina i nuovi casi di coronavirus hanno toccato il numero più alto dallo scoppio della pandemia: oltre 31'400. Cifre che in altri paesi - dove si è deciso di convivere con la malattia - non vengono più considerate critiche. Pechino continua invece con la politica zero-Covid.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2022 - 13:39