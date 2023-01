La Cechia alle urne per eleggere il nuovo presidente

L'elettorato ceco vota questo fine settimana per designare il successore di Milos Zeman. Secondo i sondaggi, il prossimo presidente sarà scelto fra un trio di favoriti, tra cui l'imprenditore Andrej Babis, l'ex premier e leader del movimento populista Ano, il generale Petr Pavel, ex alto funzionario della Nato e dell'esercito ceco, e Danuse Nerudova, ex rettrice dell'Università Mendel a Brno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 gennaio 2023 - 13:24

