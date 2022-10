La BNS ha già perso 141 miliardi di franchi

A rischio i contributi che l'istituto versa ogni anno a Confederazione e Cantoni. Keystone / Anthony Anex

Ancora cifre in rosso per la Banca Nazionale Svizzera, che ha chiuso il terzo trimestre con un'ulteriore perdita di 47,2 miliardi di franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2022 - 15:45

tvsvizzera.it/mrj

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha subìto una nuova perdita di 47,2 miliardi di franchi nel terzo trimestre del 2022. Le perdite totali nei primi nove mesi dell'anno salgono così a oltre 140 miliardi di franchi. Anche se l'anno non è ancora finito, sono già ora a rischio i consueti versamenti a Cantoni e Confederazione. Uno scenario che era già stato paventato a fine luglio e che ora sembra farsi sempre più probabile: per la prima volta in 30 anni, Cantoni e Confederazione rischiano di non ricevere versamenti dall'istituto bancario nazionale.

In una nota emanata lunedì mattina, la BNS ha motivato le perdite con il perseverare delle turbolenze dei mercati. Nel dettaglio, la perdita sulle posizioni in valuta estera è ammontata a 141 miliardi di franchi, a cui va aggiunta una perdita di valore dell'oro di 1,1 miliardi. La perdita sulle posizioni in franchi è stata di 24,1 milioni.

Contenuto esterno

Dopo due anni di cifre positive, quindi, è arrivata la stangata: nel 2021 la BNS aveva ottenuto un utile di 26 miliardi di franchi, nonostante un terzo e un quarto trimestre in negativo e nel 2020 l'attivo era stato di 20 miliardi. Secondi gli analisti l'ondata nera potrebbe continuare, dato che le condizioni dei mercati internazionali non lasciano intravvedere una fine delle turbolenze a breve medio termine.

Nessuna sorpresa per i Cantoni

In seguito all’annuncio da parte della BNS, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) ha fatto sapere di non essere sorpresa dalla perdita record. “A causa dell'evoluzione dei mercati, c'era da attendersi un risultato nettamente negativo”, ha detto il presidente della CDF Ernst Stocker all’agenzia Keystone-ATS.