La benzina scarseggia in Francia

Contenuto esterno

In Francia si stanno vivendo forti tensioni ai distributori di benzina: non è tanto il prezzo del carburante a infastidire, quanto piuttosto la sua mancanza, causata dallo sciopero in tre delle sei raffinerie del Paese. Uno sciopero che arriva in un momento già delicato e che ha richiesto anche l'intervento dello Stato. A Parigi, per esempio, si formano lunghe file ai distributori già durante la notte. In molti casi, inoltre, i rivenditori hanno imposto un limite alla quantità acquistabile da ognuno. In alcune stazioni, inoltre, è la polizia a filtrare l'accesso per dare priorità ai mezzi di emergenza o ai medici a domicilio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 ottobre 2022 - 21:00

tvsvizzera.it/mrj

Altri sviluppi Altri sviluppi Danneggiato il ponte tra Russia e Crimea Questo contenuto è stato pubblicato il 08 ott 2022 È stato colpito e danneggiato il ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. Per Mosca si tratta di un’azione di Kiev.