L'ultima moda, il cibo per cani vegani

Keystone / Christoph Reichwein

Il mercato degli alimenti vegetariani o vegani per animali domestici è in grande espansione anche in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 ottobre 2022 - 22:00

Oltre ai negozi specializzati, attivi soprattutto online, questo tipo di prodotti si trova ora anche nei comuni supermercati. Una moda che sta quindi prendendo piede ma che pone qualche interrogativo sull’idoneità di questi alimenti per i discendenti del famelico lupo tramandato dalla tradizione popolare.

Il successo di questo particolare segmento commerciale viene confermato da Kelly Bula-Laver, titolare dell’unico shop online elvetico di questo genere. Negli ultimi due anni sono esplose le vendite, conferma la commerciante elvetica.

Nel suo catalogo figurano “piatti” particolari e ricercati per i fedeli amici dell’uomo, come porridge con mirtilli o casserole di quinoa e papaya o più tradizionali croccantini o ossi. O meglio, pseudo ossi confezionati con patate o altri prodotti vegetali.

Ma cosa dicono gli esperti al riguardo? Il Tg ha interpellato Annette Liesegang, titolare della cattedra di alimentazione animale alla facoltà di veterinaria a Zurigo, per la quale l’approccio vegetariano o vegano è compatibile, a determinate condizioni, con la salute e il benessere fisiologico dei cani. I nostri amici a quattro zampe del resto sono onnivori e questo tipo di alimentazione non è di per sé controindicata per gli esemplari adulti, se viene loro garantito l’apporto delle sostanze nutritive indispensabili.

Qualcuno, tra cui non mancano gli esperti, potrà semmai sollevare qualche dubbio sulla reale utilità di questo esercizio, che verosimilmente risponde più alle esigenze e i desideri dei padroni che a quelle dei loro amici fidati.