L'olio extra-vergine confrontato con il controllo qualità

Quanto dovrebbe costare un litro di olio buono? Keystone / Guillaume Horcajuelo

Vergine ed extra, due nomi che di solito leggiamo sulle bottiglie di olio di oliva. Ma prima di scriverli sull’etichetta... bisogna guadagnarseli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2022 - 09:00

RSI, Patti chiari

Per essere un olio extravergine di oliva, il prodotto deve superare delle analisi chimiche e deve essere degustato da un panel di esperti che ne decreti l’assenza di difetti. Ma sarà sempre così? Ogni volta che vediamo scritto extravergine sulla bottiglia possiamo andare sul sicuro? È questo il tema trattato nella puntata di Patti chiari del 14 gennaio 2022.

Facendo un passo indietro, nel 2016 Patti chiari aveva testato 12 oli extravergine di oliva acquistati nella grande distribuzione: ben 6 non avevamo passato la prova. Nel 2022 la situazione sarà migliorata? Il test è stato ripetuto, in sei diversi supermercati con 10 bottiglie di olio. I prezzi delle bottiglie analizzate variavano dai 7 ai 40 franchi al litro, tra loro nomi eccellenti come Monini, Bertolli e Filippo Berio. Ne usciranno a testa alta?

Keystone / Alaa Badarneh

Per intenditori di olio, come lo chef Martin Dalsass, definito nientemeno che il papà dell’olio di oliva, un prodotto di qualità non può essere venduto a meno di 20 franchi al litro. Noi però sul mercato abbiamo trovato bottiglie a prezzi ancora più bassi, a partire dai 4 franchi e 80 centesimi.

L’olio è in effetti uno dei prodotti più adulterati al mondo: vergine spacciato per extravergine, europeo venduto come italiano, quello di colza miscelato per trasformarsi come per magia in olio di oliva e, chi più ne ha più ne metta. Un business che ha attirato anche le organizzazioni malavitose. Patti chiari svela tutti gli stratagemmi utilizzati per contraffare l’olio e ne discute in diretta con Tullia Gallina Toschi, commissaria scientifica del Consiglio oleicolo internazionale e, in collegamento dalla Calabria, con Gianfranco Scarfone, ex agente del Servizio repressioni frodi italiano.

