L’Italia ricorda le vittime del Covid

Manifestazioni in tutto il paese per la Giornata nazionale che cade a tre anni esatti dalla drammatica notte in cui una lugubre lunga fila di camion militari trasferiva da Bergamo le bare dei numerosi deceduti per i quali non c’era più posto nelle strutture della città lombarda, tra le più colpite dal Covid.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2023 minuti

"Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica", ha detto per l’occasione il Capo dello Stato Sergio Mattarella. E a Bergamo il reportage del Tg della RSI cerca di ricostruire la vicenda su cui sono in corso anche inchieste condotte dalla magistratura penale, nei confronti di politici ed esperti.