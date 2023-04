L'India è ormail il Paese più popoloso del mondo

Contenuto esterno

L'India in questi giorni ha superato la Cina, diventando il Paese più popolato al mondo con i suoi 1,43 miliardi di abitanti (in Cina, stando agli ultimi dati, sono 1,41). Un sorpasso storico tra due superpotenze che ha ripercussioni sociali, politiche ed economiche e che comporterà numerose sfide per Nuova Dehli: già oggi milioni di persone sono senza lavoro, non hanno un accesso rapido a cure mediche e mancano cibo, acqua, alloggi ed elettricità. Il problema principale causato da questo sovraffollamento è l'inquinamento, che non fa che esacerbare i problemi che il Paese già deve affrontare a causa dei cambiamenti climatici. Problemi che la Cina conosce bene: dal 1950, ovvero da quando le Nazioni unite hanno iniziato a contare la popolazione mondiale, era lei a essere la più popolosa del mondo. Non più. Inoltre, nonostante abbia abolito nel 2016 la politica del figlio unico, le nascite sono calate, e nel 2022 la popolazione cinese è diminuita per la prima volta negli ultimi 60 anni. India e Cina da sole contano un terzo della popolazione mondiale.

