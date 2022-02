L'identità frammentata dell'Ucraina

Contenuto esterno

La crisi politica in Ucraina è dovuta anche alle grandi differenze identitarie che dividono il Paese. Un Paese complesso, con le zone più a ovest che sono filo-occidentali e le zone più a est che invece sono filo russe. Una spaccatura che Kiev ancora oggi non riesce a gestire in modo ottimale. E proprio su questa battaglia culturale vediamo il reportage di Emanuele Valenti e Claudio Maggiolini.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2022 - 21:58

Altri sviluppi Altri sviluppi Accordo trovato per il principe Andrea Questo contenuto è stato pubblicato il 15 feb 2022 Nuovo capitolo nell'ormai famigerato "Caso Epstein".