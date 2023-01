L'eccellenza nello studio di neve e valanghe è a Davos

Un ricercatore dell'SLF di Davos impegnato sul campo. Keystone / Alessandro Della Bella

Importante riconoscimento internazionale per l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) che ha sede nel Canton Grigioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 gennaio 2023 - 19:04

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha designato l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos come centro di eccellenza planetario per l'osservazione della neve.

La commissione responsabile dell'OMM giustifica la sua decisione con il fatto che l'SLF dispone di un'infrastruttura di misurazione di alta qualità e di oltre 80 anni di ricerche sul tema.

La serie di rilevamenti a lungo termine dell'SLF, come la profondità della neve, l'equivalente in acqua del manto nevoso, l'altezza della neve fresca e il suo valore idrico da molte località della regione alpina svizzera, sono uniche al mondo, hanno convenuto gli esperti dell'Organizzazione meteorologica mondiale, e testimoniano l'enorme esperienza e competenza cumulata nei decenni in questo ambito.

Contenuto esterno

Il sito di misurazione più noto è quello allestito sul Weissfluhjoch (sopra Davos, a 2'536 metri d'altitudine), dove i rilevamenti vengono effettuati dal 1936. Frutto della ricerca dell'SLF è tra l'altro la SnowMicroPen, uno strumento che viene utilizzato a livello internazionale per le misurazioni del manto nevoso, anche per definire le caratteristiche delle piste per le gare di sci.

Ma per il grande pubblico il prodotto più famoso del centro, appartenente all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), è il bollettino delle valanghe.

Tra i compiti dell'istituto figurano, oltre la ricerca sulla neve e sulle valanghe, anche studi sui pericoli naturali alpini, sul permafrost e sui sistemi ecologici montani.

Contenuto esterno









Altri sviluppi Altri sviluppi Davos, la Svizzera ben piazzata nella corsa alla decarbonizzazione Questo contenuto è stato pubblicato il 18 gen 2023 Al WEF il consigliere federale Albert Rösti elogia la ricerca e le imprese elvetica attive nel settore delle tecnologie ambientali.