L'autobiografia da record del principe Harry

Lunghe code si sono formate nella notte tra lunedì e martedì davanti alle librerie del Regno Unito: centinaia di persone hanno voluto accaparrarsi quello che è già diventato uno dei libri più venduti dell'anno, ossia l'autobiografia del principe Harry. Il libro aveva gi?a registrato un numero record di preordinazioni sulle piattaforme online. Negli scorsi giorni erano circolati diversi estratti che hanno già fatto capire il tono e la portata delle dichiarazioni di colui che ha deciso di allontanarsi dalla vita della reggia per concentrarsi sulla famiglia che ha formato con l'attrice Meghan Markle.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 gennaio 2023 - 16:15

tvsvizzera.it/mrj

Rivelazioni imbarazzanti, accuse e indiscrezioni sulla Royal Family in 410 pagine che non sono frutto (solo) della penna del principe, che è stato aiutato nella scrittura dal ghostwriter JR Moehringer, un giornalista pluripremiato (tra le riconoscenze anche un prestigioso Pulitzer).

Molte e molti hanno dichiarato di voler leggere "Spare" (questo il titolo dell'opera) per poter capire anche l'altro punto di vista, quello che i media britannici non mostrano nella loro campagna contro la coppia. Un'accusa lanciata dallo stesso Harry, che in un'ntervista ha accusato la sua famiglia di "essere andata a letto con il diavolo (leggi: la stampa scandalistica) pur di distruggere la sua reputazione".

