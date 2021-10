L'Austria introduce nuove misure, ma solo per i non vaccinati

Contenuto esterno

A fronte dell'impennata di contagi (quasi 6'000 solo ieri), alcuni Stati federali hanno introdotto una nuova stretta che non colpisce però tutta la popolazione, ma solo le persone non vaccinate. Anche se il loro test sarà negativo, questi non potranno infatti più entrare in bar e ristoranti alla sera e non potranno più partecipare ai grandi eventi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 ottobre 2021 - 13:32