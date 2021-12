L'arte è, anche, contemplazione

L'artoteca Di-Se di Domodossola consente a chiunque di poter godere, gratuitamente, della bellezza racchiusa da un artista su una tela.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 dicembre 2021 - 17:16

Dario Lo Scalzo, RSI News

Contenuto esterno

Lo scorso aprile, a Domodossola, al Collegio Rosmini, è nata l’Artoteca Di-SeLink esterno. L'artoteca, come una biblioteca nella quale si prendono in prestito dei libri, consente di avere in prestito delle opere d’arte a titolo gratuito. L’idea di fondo è quella di creare dei percorsi di diffusione culturale dando la possibilità di usufruire dell’arte. L’arte al servizio di tutti indipendentemente dallo status sociale e dalla condizione economica.

L’iniziativa che vede coinvolte l’Associazione Musei d’OssolaLink esterno, il Museumzentrum La Caverna di Naters Link esternoe l’Associazione Asilo BiancoLink esterno mira a promuovere la conoscenza del territorio attraverso il disegno e le arti.

Il funzionamento dell’artoteca è molto semplice. Per accedere al prestito e quindi potere custodire un’opera d’arte in casa per un massimo di 60 giorni, è sufficiente iscriversi al servizio. La scelta artistica può essere fatta anche da remoto consultando le opere sul sito dell’artoteca. Tutti i passaggi - dalla presa in prestito alla custodia dell’opera - sono assistiti da un esperto che inoltre dà informazioni più dettagliate sia sull’autore sia sull’arte contemporanea.

L’artoteca è solo una delle azioni del Programma italo-svizzero Interreg “DI-SE”Link esterno. Il progetto prevede infatti l’organizzazione di workshop, corsi di disegno, street sketch, mostre e attività didattiche nei musei, performance teatrali, incontri con artisti e altri eventi tutti miranti a valorizzare le aree territoriali tra i due versanti del Sempione.