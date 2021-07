Joe Biden in visita a Surfside

Contenuto esterno I Biden in Florida

Il presidente statunitense Joe Biden e sua moglie si sono recati giovedì in Florida per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del palazzo crollato una settimana fa a Surfside, poco lontano da Miami. Per il momento i morti estratti dalle macerie sono 18, ma è un numero destinato a salire, poiché all’appello mancano ancora 145 persone.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 luglio 2021 - 13:32

tvsvizzera.it/mrj

I lavori di soccorso hanno subìto diverse battute d’arresto, per il timore di nuovi crolli dell’edificio ormai poco stabile. Oltre alla minaccia di nuovi crolli, c'è anche quella meteorologica, poiché l’uragano Elsa si stra avvicinando allo Stato ed è previsto che colpisca domenica.