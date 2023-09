Italia e Germania di nuovo ai ferri corti sul tema migranti

Contenuto esterno

Germania e Italia sono di nuovo ai ferri corti sul tema migranti: la premier italiana Giorgia Meloni ha infatti inviato una lettera di protesta per la scelta del Governo tedesco di finanziare le navi gestite da organizzazioni non governative attive nel Mediterraneo. Secondo Roma, questo incentiva le partenze dal Nord Africa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2023 - 21:38

tvsvizzera.it/mrj

Delle 14 navi gestite da ONG attive negli ultimi mesi nel Mediterraneo, sette battono bandiera tedesca. Sono quindi tra le più attive nel salvare i e le migranti in mare e portarli in salvo in Italia. I dati, però, ridimensionano di molto la loro azione. Lo scorso anno, da gennaio a luglio, le ONG hanno salvato il 15% dei rifugiati e delle rifugiate poi sbarcati in Italia, mentre da inizio anno, con le restrizioni imposte dal Governo, la percentuale si è abbassata scendendo al 4%.