Italia, i sondaggi vedono la destra in vantaggio

In vista delle elezioni anticipate del 25 settembre, i sondaggi vedono in testa la destra dei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il partito supera di poco il PD.

Stando ai sondaggi effettuati in Italia in vista delle elezioni anticipate il prossimo 25 settembre, in testa c’è la destra di Giorgia Meloni. Il suoi Fratelli d’Italia superano di poco (23,8%) il Partito democratico (PD, al 22,5%). La Lega sarebbe sostenuta dal 13,4% degli elettori, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) dal 9,8%. Seguono Forza Italia (8,3%), Azione e PiùEuropa (4,9%), Sinistra italiana/Europa Verde (4,2%), Insieme per il Futuro (2,6%), ItalExit (2%), Italia Viva (1,8%) e Articolo 1 – MDP (1,6%).

“Giorgia Meloni rappresenta una leadership nuova, in ascesa e a lei guardano con interesse molti elettori di centro-destra e non solo. Questi elettoti aspettano una leadership che porti qualcosa di diverso “rispetto a quello che hanno già visto con Renzi, con i 5 Stelle e con Salvini, spiega ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera italians RSI Lorenzo Pregliasco, direttore dell’istituto di sondaggi Quorum/Youtrend.

Un taglio con il passato

Il partito che della Meloni ha un passato ingombrante: è l’ultima evoluzione del Movimento Sociale, prima partito neofascista, poi trasformato in Alleanza Nazionale, che chiude i legami con il passato. Per i nostalgici del fascismo, ha detto la presidente dei Fratelli d’Italia, non c’è posto.

Le attuali previsioni vedono il Centrodestra con il 45% dei voti contro il 36% del Centrosinistra. Rotta l’intesa con il M5S, il PD guarda un po’ a sinistra, ma soprattutto al centro, ossia al progetto di Carlo Calenda e del partito PiùEuropa, che lavorano a un’area moderata che rivorrebbe il premier Mario Draghi al Governo.

Social media protagonisti del voto

Ci sono poi i milioni di indecisi, che vanno convinti tramite i social media, compreso anche quello maggiormente usato dai più giovani: TikTok. E su TikTok si trovano i profili del leghista Matteo Salvini, del grillino Giuseppe Conte e quello della grande favorita Giorgia Meloni. Grandi assenti, invece, i leader del centrosinistra.

“Credo che i social giocheranno un ruolo molto importante”, aggiunge Pregliasco. Un’importanza come mai non l’hanno avuta in nessun’altra elezione politica del Paese. “Andranno osservati anche i movimenti degli influencer ce, prendendo posizione sui temi politici o sui temi della campagna elettorale potrebbero, attraverso il loro seguito sui social, influenzare, in piccolo l’orientamento di voto. Se non altro di alcuni tra i loro follower”.

