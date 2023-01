Israele risponde ai lanci di razzi dalla Striscia di Gaza

Contenuto esterno

Non accenna a diminuire la tensione in Medioriente: nella notte tra giovedì e venerdì l’aviazione israeliana ha colpito la Striscia di Gaza in risposta ad alcuni razzi lanciati da miliziani palestinesi verso lo Stato ebraico. Il lancio è stato rivendicato dalla Jihad islamica tramite il suo portavoce Tarek a-Salmi. Un’escalation che arriva dopo che giovedì 10 palestinesi sono rimasti uccisi in un’operazione dell’esercito in Cisgiordania.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 gennaio 2023 - 14:00

tvsvizzera.it/mrj