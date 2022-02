Israele, si allarga lo scandalo Pegasus

Per anni la polizia israeliana ha utilizzato lo spyware Pegasus "senza alcun controllo giudiziario e spesso anche senza che vi fossero inchieste in corso" nei confronti di molte decine di persone, non solo all'estero, ma anche all'interno dello Stato ebraico. È quanto rivela il quotidiano Calcalist. Il premier Naftali Bennett ha annunciato l'istituzione di una commissione d'inchiesta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 febbraio 2022 - 13:08

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi Ucraina, cinque ore di faccia a faccia tra Putin e Macron Questo contenuto è stato pubblicato il 08 feb 2022 Il presidente russo e il suo omologo francese si sono incontrati lunedì sera al Cremlino per discutere delle tensioni attorno all'Ucraina. Dal...