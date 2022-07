Iran e Russia, un legame delicato ma presente

Contenuto esterno

Che rapporto hanno davvero l'Iran e la Russia? Alleati nella guerra in Siria, si allontanano rispetto all'intervento armato di Mosca in Ucraina, verso il quale l'Iran è rimasto neutrale. Oggi invece Teheran potrebbe dare una mano proprio alla Russia. Cinzia Rigamonti ne ha parlato con Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2022 - 21:32