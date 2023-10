Iran, ragazza in coma dopo essere uscita senza il velo

Contenuto esterno

Stando ad alcune organizzazioni per i diritti umani, una studentessa iraniana sarebbe finita in coma dopo essere stata aggredita per non aver indossato il velo. Immagini delle telecamere a circuito chiuso di una fermata della metropolitana di Teheran la mostrano la 16enne Armita Garavand scendere le scale mobili ed entrare in un negozio prima di salire su un treno con due amiche, il tutto senza indossare il velo. Cosa sia successo esattamente all’interno del vagone non è chiaro, ma le immagini successive mostrano la giovane trasportata priva di sensi. Il suo caso ricorda quello di Mahsa Ahmini, la 22enne morta poco più di un anno fa, dopo essere stata arrestata dalle autorità religiose per non aver indossato il velo. La vicenda ha portato a mesi di proteste in piazza e nelle università con migliaia di giovani pronti a sfidare la repressione per rivendicare maggiori libertà e diritti per le donne iraniane.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 ottobre 2023 - 21:15

tvsvizzera.it/mrj