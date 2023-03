Inondazioni in Turchia, diversi morti

Contenuto esterno

Non c'è pace in Turchia nelle zone devastate dal terremoto lo scorso febbraio: a causa di violente inondazioni nel sud-est del Paese sono morte almeno cinque persone, mentre altre sei (tra le quali anche due pompieri) risultano disperse. Le strade si sono trasformate in poche ore in fiumi di fango, che hanno sommerso case e trascinato con sé numerose automobili. Le autorità hanno chiuso scuole ed edifici pubblici e i soccorsi hanno sfollato la popolazione più a rischio.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/mrj