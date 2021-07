Inondazioni in Cina, decine di vittime

Contenuto esterno Maltempo in Cina, decine di vittime

In Cina è salito ad almeno 33 il numero di vittime causate dalle piogge torrenziali abbattutesi sulla provincia centrale dell'Henan, 12 delle quali sono morte nella metropolitana inondata della città di Zhengzhou. Il bilancio è destinato ad aggravarsi poiché numerose persone risultano ancora disperse.

22 luglio 2021

tvsvizzera.it/mrj

In rialzo anche il numero degli sfollati, ora 376'000, mentre i danni delle colture inghiottite dalle acque ammontano ad almeno 160 milioni di franchi. Le autorità hanno portato l'allerta al livello 2 su 4 per l'intera provincia a causa del rischio di nuove inondazioni dovute. L'esercito cinese, inoltre, ha avvertito che una diga nel centro del Paese potrebbe crollare in ogni momento, in aggiunta alle due collassate nella Mongolia Interna pochi giorni fa dopo essere state danneggiate dalle tempeste torrenziali.

