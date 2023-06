Iniziativa sugli asili nido: ci sono già 105'000 firme

L'iniziativa mira a garantire a ogni bambino e bambina il diritto all'assistenza extrafamiliare. Keystone / Daniel Karmann

L'iniziativa sugli asili nido ha riscontrato un grande successo e a quasi tre mesi dal termine fissato il Partito socialista, promotore dell'iniziativa, ha già raccolto oltre 100'000 sottoscrizioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2023

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Il Partito socialista (PS) sostiene di aver già raccolto le 100'000 firme necessarie alla riuscita della sua iniziativa sugli asili nido, a oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato (8 settembre 2023).

"È una delle iniziative per le quali la raccolta è stata più facile", ha afferma la consigliera nazionale friburghese Valérie Piller Carrard sulle edizioni di sabato dei quotidiani 24 Heures e Tribune de Genève. "La gente si è avvicinata a noi per strada. Tutti ci raccontavano le loro storie e le loro difficoltà nel trovare un posto per i loro figli o nipoti", ha aggiunto.

La proposta, denominata "Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)", mira a garantire a ogni bambino e bambina il diritto all'assistenza extrafamiliare e chiede che i genitori non spendano più del 10% del loro reddito a questo scopo.

La crisi degli asili nido

Le firme saranno depositate presso la Cancelleria federale il 5 luglio, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce del PS, Clément Borgeaud, precisando che la formazione politica, con il sostegno dell'Unione sindacale svizzera (USS) e di Travail.Suisse, ha finora raccolto 105'000 firme.

Il Parlamento ha già affrontato la questione

La questione degli asili nido è già in discussione in Parlamento. Il 1. marzo di quest'anno, il Consiglio nazionale (la Camera bassa del Parlamento elvetico, ndr) ha approvato una proposta per rendere permanente il sostegno federale alla custodia dei bambini fuori casa. I genitori dovrebbero ricevere un aiuto per ogni bambino accudito da terzi, dalla nascita fino alla fine della scuola primaria.

Il budget iniziale di 770 milioni di franchi proposto dalla Commissione dell'educazione dell'Assemblea nazionale è stato rivisto al ribasso. La sua iniziativa propone di aiutare i genitori ad affrontare le spese degli asili nido e di sostenere i Cantoni nella creazione di posti in queste strutture. Il Consiglio degli Stati (la Camera alta, ndr) deve ancora occuparsi della questione.