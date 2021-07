Iniziate le audizioni sull'assalto del Campidoglio

Contenuto esterno

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2021 - 22:08

Al via al Congresso americano i lavori della commissione di inchiesta sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso da parte dei sostenitori di Donald Trump in cui persero la vita cinque persone. I primi testimoni ad essere ascoltati sono stati quattro poliziotti coinvolti negli scontri, avvenuti nel giorno in cui il Congresso doveva certificare la vittoria di Joe Biden alle presidenziali.