Inflazione: Svizzera meglio di Europa e USA

L'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto massimi storici.

L’inflazione in Svizzera resta elevata, ma non accelera, a differenza del resto dell’Europa e degli Stati Uniti. Il 3,4% registrato nella Confederazione a luglio (uguale al tasso registrato a giugno) è elevato se comparato alla recente storia elvetica, ma resta relativamente basso nel confronto internazionale.

03 agosto 2022

La Confederazione sta vivendo un periodo di inflazione alta (nel mese di luglio il rincaro è stato del 3,4%, un tasso immutato rispetto a giugno), ma si tratta di cifre relativamente basse se confrontate al resto dell’Europa e degli Stati Uniti.

Si tratta comunque di cifre molto alte per gli standard storici elvetici: quello registrato a giugno e luglio dall’Ufficio federale di statistica è il tasso più elevato degli ultimi 30 anni.

Il fatto che questo tasso non stia accelerando come altrove è una buona notizia solo relativamente: non sta nemmeno diminuendo, a conferma di una tendenza che dura ormai da tempo. Luglio è infatti il 19esimo mese consecutivo in cui il dato non scende.

Una situazione che sta portando diversi commercianti ad adattare i propri prezzi al rincaro. In primis i professionisti che lavorano con grano e farine.

Il 3,4% della Confederazione rispecchia comunque una situazione migliore rispetto all’Eurozona, dove il rincaro medio nel mese che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato dell’8,9%, ossia il dato più alto da quando è stata introdotta la moneta unica. Ancora più seria è la situazione negli Stati Uniti (9,1%, il tasso più alto dal 1981) e nel Regno Unito (9,3%).