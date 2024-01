Indagini su una scuola gestita da sacerdoti lefebvriani a Ecône

Ancora denunce di abusi in istituti religiosi. © Keystone / Olivier Maire

La giustizia vallesana sta effettuando un'indagine su possibili casi di violenze avvenuti negli anni Ottanta in una scuola elementare gestita dalla Fraternità sacerdotale San Pio X (FSSPX), società di vita apostolica di impronta anticonciliare, a Ecône.

Ad attirare l'attenzione degli inquirenti è stata una testimonianza rilasciata al quotidiano ginevrino Le Temps da un ex allievo in cui venivano denunciati comportamenti illeciti all'interno dell'istituto scolastico.

Per Christophe Darbellay, il responsabile del Dipartimento cantonale dell'istruzione, occorre capire urgentemente se tali "pratiche indicibili siano ancora in atto oggi". In questa eventualità "prenderemo immediatamente le misure necessarie e, se necessario, ordineremo l'adozione di provvedimenti", ha dichiarato alla radio pubblica RTS il ministro cantonale.

Da parte sua il capo del Servizio vallesano dell'insegnamento Jean-Philippe Lonfat ha fatto sapere che farà un sopralluogo nell'istituto lunedì mattina, accompagnato da due ispettori. "In seguito alle rivelazioni di Le Temps - ha precisato - dobbiamo garantire la sicurezza e il benessere degli alunni", aggiungendo peraltro che "finora non abbiamo notato alcun campanello d'allarme" su questa vicenda.

Nel suo racconto al giornale ginevrino l'ex allievo, oggi 41enne, riferisce di essere stato "picchiato davanti agli altri alunni con le bacchette e con i pantaloni abbassati" quando non aveva ancora compiuto otto anni.

Episodi che secondo la sua versione si sarebbero ripetuti in un altro contesto. Il denunciante sostiene infatti di essere stato vittima di altre gravi violenze - fisiche, psicologiche e sessuali - in un collegio in Francia che ha legami con la Fraternità di San Pio X.

Una congregazione di cui non è la prima volta che si occupa la cronaca in relazione a situazioni analoghe. Lo scorso giugno un sacerdote ultratradizionalista, Pierre de Maillard, era stato condannato a vent'anni di reclusione dalla Corte d'assise della Vandea, in Francia, per stupri e abusi sessuali ai danni di un totale di 27 minori.

La Fraternità sacerdotale San Pio X (Fsspx), l'associazione religiosa fondata nel 1970 da monsignor Marcel François Lefebvre, scomunicato da Papa Giovanni Paolo II nel 1988, si è sviluppata attorno al famoso seminario di Ecône nel Canton Vallese, in contrasto con il rinnovamento della Chiesa cattolica impresso dal Concilio Vaticano II.