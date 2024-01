Incidente Alaska Airlines, le viti del portellone erano allentate

Contenuto esterno

A Causare il distacco di un portellone del Boeing 737 Max 9 sono stati dei bulloni allentati. Questo è quanto emerso dall’indagine sui Boeing 737 Max ordinata dalle autorità statunitensi dopo quanto accaduto lo scorso sabato. Al momento sono fermi a terra 171 velivoli di questo modello in attesa di controlli più approfonditi. Quanto accaduto ha riportato alla ribalta della cronaca il 737 Max della Boeing, velivolo già protagonista di due disastri aerei (nel 2018 in Indonesia e l'anno dopo in Etiopia) a causa del cattivo funzionamento di un software di pilotaggio automatico per il quale i piloti non avevano ricevuto una formazione adeguata.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 gennaio 2024 - 13:45

