Inaugurato il primo rigassificatore in Germania

Berlino ha inaugurato a Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia il primo rigassificatore galleggiante costruito in tempi record (sette mesi). Hoegh Esperanza è un terminal lungo quasi 300 metri che costituisce una pietra miliare della nuova strategia tedesca in ambito energetico, dopo l'abbandono del gasdotto russo Nord Stream per le note vicende internazionali. Il governo di Olaf Scholz prevede la costruzione di cinque terminal di questo tipo, che a regime garantirebbero un terzo del fabbisogno di gas del Paese teutonico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 dicembre 2022 - 21:07