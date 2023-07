In Ucraina preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhia

Contenuto esterno

Mentre continuano i combattimenti in Ucraina, emergono nuove preoccupazioni per la centrale nucleare di Zaporizhia e Kiev e Mosca si accusano a vicenda. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze armate russe avrebbero minato il tetto dell'impianto, forse per simulare un attacco. Mosca, dal canto suo, nega: sono gli ucraini, dicono, ad avere un piano per colpire la centrale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 luglio 2023

tvsvizzera.it/mrj