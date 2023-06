In Spagna la peggiore siccità degli ultimi 10 anni

Contenuto esterno

La Spagna si trova attualmente a fare i conti con la peggiore siccità che abbia colpito il Paese negli ultimi 10 anni. La pioggia delle ultime settimane non è bastata a colmare la lunga assenza di acqua che ha creato grandi difficoltà di approvvigionamento idrico. Il lago artificiale di Sierra Boyera, in provincia di Cordoba, che normalmente rappresenta la risorsa d'acqua per più di 72'000 persone, è completamente asciutto: è il primo bacino idrico che si prosciuga completamente in Spagna. Una situazione che ha fatto scattare l'emergenza. Il problema è anche sanitario: migliaia di pesci galleggiano morti nella poca acqua che è rimasta e gli operatori si stanno occupando di rimuoverli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 giugno 2023

