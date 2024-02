In manette il marito della donna trovata morta nel Reno

Indagini sulla morte della donna ritrovata nel Reno. Keystone/ennio Leanza

Arrestato venerdì sera un trentaduenne nel Canton Sciaffusa. Poche ore prima era stato rinvenuto il cadavere della moglie in riva al Reno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2024 - 19:47

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Svolta nelle indagini sulla morte di una donna il cui corpo è stato rinvenuto nel Reno. Il cadavere della 27enne, di cui si erano state perse le tracce a fine gennaio, è stato ritrovato venerdì pomeriggio vicino a Laufen-Uhweisen, nel Canton Zurigo.

Un evento che ha comportato un'accelerazione dell'inchiesta: sono infatti scattate le manette per il marito nel Canton Sciaffusa che secondo gli inquirenti risulta coinvolto nella vicenda, a detta di un portavoce della polizia cantonale. L'uomo, un 32enne, è stato fermato nella stessa giornata, dopo alcune ore dal ritrovamento della presunta vittima sulle rive del fiume.

L'inchiesta n'indagine è in corso per far luce sulle circostanze esatte del decesso della vittima, hanno aggiunto le forze dell'ordine che non hanno voluto fornire ulteriori dettagli sulle risultanze preliminari dell'indagini e sulle piste seguite dagli investigatori.

La 27enne era scomparsa da una decina di giorni. I famigliari avevano contattato la polizia dopo che la donna aveva improvvisamente lasciato la sua abitazione a Sciaffusa senza lasciare tracce.