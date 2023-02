In Italia si discute di autonomia delle Regioni

Contenuto esterno

Il Governo italiano ha presentato la riforma sull’autonomia differenziata delle Regioni. Una proposta che ha sollevato critiche soprattutto nel sud del Paese, dove si teme il rischio di un Paese a due velocità. Si tratta del tema identitario della Lega: dare più autonomia alle Regioni. Una spinta che arriva soprattutto da quelle del nord: nel 2017 con un referendum consultivo in Lombardia e Veneto, oltre il 90% dei e delle votanti si erano detti favorevoli. Il Governo ha dato ora una prima risposta: una sorta di accordo quadro iniziale. Dall’anno prossimo lo Stato e le singole regioni potranno iniziare le trattative per attribuire più autonomia su 23 tematiche, quali la sanità, i trasporti, l'istruzione, l'ambiente e l'energia, per citarne alcune.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 febbraio 2023 - 22:00

