In aumento gli attacchi ai cristiani in India

In India la minoranza cristiana, il 2% della popolazione, vive in uno stato di tensione soprattutto nelle campagne. Gli attacchi da parte di estremisti hindu si sono moltiplicati (già 385 quest'anno). Sullo sfondo, l'introduzione in alcuni degli Stati più popolosi come Uttar Pradesh, Madya Pradesh, Gujarat e Karnataka, di leggi cosiddette anti-conversione. Il reportage di Chiara Reid a Belgaum, in Karnataka, dove gli attacchi ai religiosi sono stati 39 dall'inizio dell'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 dicembre 2021 - 21:42

