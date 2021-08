In Appenzello Interno molti preferiscono i rimedi naturali al vaccino

"La gente qui conosce e si cura con le erbe". Keystone / Martin Ruetschi

Nemmeno il 40% della popolazione del Cantone ha ricevuto le due dosi del vaccino, il tasso più basso della Svizzera.

Paesaggi da cartolina, da scatola dei pennarelli. Una comunità molto legata alla natura, quella di Appenzello Interno. Ed è proprio questa una delle spiegazioni del tasso più basso di vaccinazioni della Svizzera: nemmeno il 40% della popolazione ha ricevuto le due dosi.

"Gli appenzellesi sono tradizionalmente scettici verso la medicina ufficiale e i vaccini in generale. È una realtà che ha una lunga storia alle spalle, la gente qui conosce e si cura con le erbe. E poi c'è la figura dei guaritori religiosi, che curano la gente attraverso la preghiera."

Infatti basta farsi un giro nel centro di Appenzello per rendersi conto che qui le tradizioni e la religione sono ancora ben ancorate nella quotidianità. I rimedi alternativi in vendita sono molti, e la gente segue quanto tramandato da generazioni. "Noi appenzellesi viviamo nella natura, ci sappiamo curare con le erbe e le piante. Non siamo di quelli che vanno subito dal medico e prendono sempre medicine: lo si vede anche dai nostri premi delle casse malati". Ecco il servizio completo nel TG di oggi.

